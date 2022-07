Le roi Philippe visite une académie favorisant l'intégration sociale grâce à la cuisine

Le roi Philippe a visité mercredi l'Instroom Academy, un projet qui promeut l'intégration professionnelle des demandeurs d'asile à Anvers via des formations dans l'horeca. Cette initiative a été créée par le chef Seppe Nobels et l'asbl Gatam.

"Nous sommes la seule académie en Europe à figurer dans le Gault & Millau et dans le guide Michelin", a expliqué Seppe Nobels au souverain. En plus de recevoir des formations dans l'horeca, les élèves de l'Instroom Academy suivent des cours de néerlandais et bénéficient d'un accompagnement psychologique. Trois plats préparés par les apprentis ont été servis au Roi. Ils se composaient de produits locaux, mais ont été inspirés par les cultures d'origine des différents élèves. "Chez nous, l'homme ou la femme derrière chaque plat est un élément central", a précisé le chef de l'établissement. "Les apprentis préparent des plats inspirés par la cuisine de leurs grands-parents, par exemple. Mais nous soutenons également nos paysans et notre terroir en travaillant avec des légumes locaux." Les apprentis sont originaires de tous les continents, de l'Amérique du Sud en passant par le Moyen-Orient. Après leur formation, 95% des demandeurs d'asile trouvent un emploi sur le marché du travail. Le restaurant "Instroom", crée en juin 2021, propose une cuisine de fusion "2.0" au cœur du port d'Anvers. (Belga)