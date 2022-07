Les Belges à l'étranger - Loïs Openda quitte définitivement le Club de Bruges et rejoint le RC Lens

Prêté depuis deux ans par le Club de Bruges à Vitesse, Loïs Openda a définitivement quitté les Gazelles. Le néo-international belge, trois apparitions chez les Diables Rouges au mois de juin, a signé un contrat de cinq ans au RC Lens, a annoncé le club français mercredi.

Malgré une saison 2021-2022 de haute volée, avec 24 buts et 6 assists en 50 matches toutes compétitions confondues pour Vitesse, l'attaquant de 22 ans ne restera pas dans la Venise du Nord. Il va donc découvrir l'un des cinq meilleurs championnats du continent. A Lens, 7e de la dernière Ligue 1, Openda trouvera un club ambitieux mais où il aura l'occasion de progresser. Né à Liège et formé au Standard jusqu'à ses 15 ans, Openda a quitté les Rouches pour le Club en 2015. Il y a grimpé les catégories d'âge jusqu'en équipe première. Le rapide attaquant, 1m75, aura joué 53 matches sous la vareuse Blauw & Zwart, compilant 5 buts et 4 assists. Openda est aussi passé par toutes les catégories d'âge en équipe nationale, des U15 jusque chez les A, qu'il a rejoints en juin. Convoqué par Roberto Martinez pour la fenêtre de juin, il a marqué son premier but dès sa première montée au jeu, lors du large succès contre la Pologne. Avant de faire le bond chez les Diables, Openda s'est aussi illustré avec les espoirs lors de la campagne qualificative pour l'Euro 2023. Il a marqué sept buts en sept matches, aidant grandement les Diablotins à remporter leur groupe et se qualifier pour la phase finale. (Belga)