Un directeur de Barry Callebaut quitte le groupe au 1er septembre

Le directeur de l'innovation, de la durabilité et de la qualité chez Barry Callebaut, Pablo Perversi, quittera ses fonctions le 1er septembre prochain pour "poursuivre de nouvelles opportunités de carrière à l'extérieur du groupe", annonce ce dernier jeudi dans un communiqué. M. Perversi était également responsable de Global Gourmet et membre du comité exécutif du fabricant belgo-suisse de chocolat."Le nom de son successeur sera annoncé en temps voulu", précise Barry Callebaut. Avec le départ de M. Perversi, la stratégie de durabilité tombe dans l'escarcelle du président de Global Cacao, Steven Retzlaff, apprend-on encore. Jeudi dernier, Barry Callebaut a dû mettre sa production de chocolat à l'arrêt après la détection de salmonelle. La contamination provient d'un lot de lécithine, une matière première, infectée et provenant de Hongrie, selon l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). (Belga)