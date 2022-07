Wimbledon - Rafaël Nadal, blessé, déclare forfait pour sa demi-finale face à Nick Kyrgios

Rafael Nadal, blessé aux abdominaux, a déclaré forfait pour sa demi-finale à Wimbledon prévue vendredi contre l'Australien Nick Kyrgios.

L'Espagnol aux 22 titres du Grand Chelem, 4e mondial, qui avait failli abandonner en quarts de finale, a annoncé son retrait lors d'une conférence de presse impromptue jeudi à 20h20. "J'ai une déchirure abdominale. On a discuté toute la journée sur la décision à prendre, mais ça n'a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière", a déclaré le Majorquin, 36 ans. Vainqueur des deux premiers Majeurs de l'année (Open d'Australie et Roland-Garros), Rafael Nadal doit abandonner ses espoirs de gagner un troisième sacre de rang en Grand Chelem et un troisième titre à Wimbledon, après 2008 et 2010. Il laisse ainsi Kyrgios (ATP 40), 27 ans, accéder sans jouer à sa première finale en Grand Chelem. Ce sera soit face au Serbe Novak Djokovic, soit face au Britannique Cameron Norrie, tombeur de David Goffin en quarts de finale. (Belga)