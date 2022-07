Coupe du monde d'aviron - Les 4 bateaux belges en demi-finales à Lucerne

Les quatre bateaux belges engagés lors de la 1re journée de la 3e et dernière manche de la Coupe du monde d'aviron se sont qualifiés pour les demi-finales, vendredi à Lucerne, en Suisse. Seul le skiffeur poids légers Tibo Vyvey s'est hissé directement dans le top 12 en gagnant sa série éliminatoire. Les 3 autres équipages ont dû passer par les repêchages.

Vyvey a remporté sa série en 7:08.34 devant 2 skiffeurs uruguayens. Il disputera sa demi-finale samedi matin, avant une éventuelle finale A en milieu d'après-midi. Le deux de couple poids légers de Marlon Colpaert et Niels Van Zandweghe a lui terminé 4e en série, où seuls les 2 premiers passaient au stade suivant, avant de remporter son repêchage devant l'Australie et le Portugal. Même constat pour l'autre deux de couple open (poids lourds) de Tristan Vandenbussche et Aaron Andries, 4e en série et victorieux en repêchages. Le quatre de couple de Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys a connu un départ difficile avec une 5e et dernière place en éliminatoires, où seul les deux premiers se qualifiaient pour les demies. En repêchages, ils ont pris la 3e et dernière place qualificative pour le top 12, derrière l'Allemagne et la Suisse. (Belga)