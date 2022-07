Crise au sein du gouvernement britannique - Un premier candidat se lance dans la course pour succéder à Boris Johnson

Le député britannique conservateur Tom Tugendhat a annoncé jeudi soir qu'il se lançait dans la course pour succéder à Boris Johnson, ouvrant ainsi le bal des candidatures depuis l'annonce de la démission du Premier ministre.Dans une tribune publiée dans le Daily Telegraph, M. Tugendhat, chef de la commission des Affaires étrangères au Parlement, a confirmé son intention, déjà exprimée auparavant, expliquant vouloir rassembler une "large coalition" pour un "nouveau départ". Avant que Boris Johnson n'annonce sa démission - tout en décidant de rester à Downing Street en attendant que soit désigné son successeur à la tête du parti conservateur - d'autres membres du parti avaient déjà fait part de leurs intentions. Suella Braverman, attorney general, chargée de conseiller juridiquement le gouvernement, avait affirmé mercredi soir à la télévision qu'elle se présenterait. Le Brexiter Steve Baker, de l'aile droite du parti conservateur, a quant à lui indiqué qu'il envisageait "sérieusement" de se présenter. Selon leurs entourages respectifs, l'ex-ministre de la Santé Sajid Javid, qui a annoncé mardi avec fracas sa démission du gouvernement, et le ministre des Transports Grant Shapps envisagent également tous deux sérieusement de se lancer dans la course. (Belga)