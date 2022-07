Euro féminin 2022 - Biesmans compare l'effectif des Flames à celui de 2017: "Plus de qualité en profondeur"

Julie Biesmans fait partie des éléments les plus expérimentés des Red Flames avec ses 92 caps. Déjà en 2017 pour le premier Euro de l'histoire de la Belgique, la joueuse du PSV Eindhoven s'est livrée au petit jeu des comparaisons entre l'effectif actuel et celui d'il y a cinq ans.

"En termes de profondeur, nous avons plus de qualité", a expliqué Biesmans vendredi en conférence de presse à Wigan, le camp de base des Flames en Angleterre. "La sélection a été difficile à faire pour le coach. Maintenant, il pourra faire cinq changements, espérons que ce sera un avantage pour nous." Pour leur deuxième Euro de rang, les Flames pourront compter sur l'expérience de la joueuse du PSV. "Je ne suis pas celle qui crie le plus mais j'essaye d'aider où je peux mais de manière plus discrète. C'est comme ça que j'ai trouvé ma place dans l'équipe. Dimanche, la Belgique fera son entrée dans l'Euro face à Islande à 18h00 à l'académie de Manchester City. "Le premier jour ici, tout le monde devait un peu trouver ses marques mais j'ai le sentiment que tout le monde est prêt. Nous avançons jour après jour vers ce premier match", a conclu la Limbourgeoise. (Belga)