Ladies European Tour - Manon De Roey se hisse dans le top 10 après le deuxième tour

Avec un deuxième tour en 69 coups, Manon de Roey est passée de la 26e à la 9e place de l'Estrella Damm Ladies Open de golf (Ladies European Tour/300.000 euros), qui se déroule sur le green de Terramar à Sitges, en Espagne.

L'Anversoise de 30 ans a réussi 4 birdies, contre lesquels elle n'a commis qu'un bogey. La 4e du classement du Race to Costa del Sol a porté son score total à 140 coups, soit 4 sous le par, ce qui lui vaut une 9e place. Au classement, elle compte 8 coups de plus que l'Espagnole Carlota Ciganda, qui a 5 coups d'avance sur la Suédoise Maja Stark, l'Argentine Magdalena Simmermacher et l'Écossaise Michele Thomson. (Belga)