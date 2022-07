Matches amicaux - Saint-Trond s'impose en amical contre Plzen, Westerlo partage face à Vitesse

Vendredi, les équipes de Jupiler Pro League poursuivaient leur préparation à la nouvelle saison. En stage, Saint-Trond s'est imposé contre le Viktoria Plzen, 1-3. Westerlo a fait match nul face à Vitesse, 0-0.

Saint-Trond a remporté la victoire, 1-3, face au club tchèque de Viktoria Plzen. Les Trudonnaires, en stage dans la région, avaient affronté les Autrichiens de Wörgl le 6 juillet dernier (victoire 0-6). Saint-Trond a fait la différence en première mi-temps grâce à un doublé d'Al Dakhil (18e et 45e) et un but d'Hayashi (43e). Dans un match qui a permis d'expérimenter et d'offrir des opportunités à plusieurs joueurs, Mihalik a sauvé l'honneur des Tchèques en deuxième période (1-3, 72e). Westerlo a fait match nul face à Vitesse, 0-0. Les promus, qui retrouveront la D1A au début de la saison, avaient programmé plusieurs matchs amicaux aujourd'hui pour permettre à l'ensemble des joueurs de trouver du temps de jeu. Plus tôt dans la journée, une équipe avait affronté Lommel, s'imposant alors 2-1. Westerlo débutera sa saison officielle avec une rencontre à domicile face au Cercle de Bruges, le 24 juillet prochain. Les Trudonnaires accueilleront quant à eux les vice-champions de Belgique de l'Union Saint-Gilloise, en ouverture, le 23 juillet. (Belga)