PGA Tour/ DP World Tour - Thomas Detry grimpe à la 20e place à l'Open d'Écosse

Grâce à un deuxième tour en 67 coups, Thomas Detry a gagné 69 places et se classe désormais 20e de l'Open d'Écosse de golf (DP World Tour/PGA Tour/8.000.000 dollars) disputé à North Berwick.

Detry, 29 ans, a remis une carte de 67 coups avec quatre birdies, un eagle et trois bogeys. Une performance qui permet au Bruxellois de faire un bond au classement et se hisser à la 20e place. Il compte sept coups de plus que l'Américain Cameron Tringale qui occupe la tête avec trois coups d'avance sur ses compatriotes Gary Woodland et Doug Ghim. (Belga)