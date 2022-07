Plan de relance de l'UE - Les Pays-Bas remettent, en derniers, leur plan de relance à l'Europe

Les Pays-Bas ont officiellement remis vendredi à la Commission européenne leur plan national de reprise et de résilience, leur programme d'investissements et de réformes pour lequel ils devraient recevoir 4,7 milliards de subventions européennes de l'instrument de relance post-Covid de l'UE.Les Pays-Bas sont les derniers à rendre leur plan, la plupart des Etats membres l'ayant déjà fait il y a plus d'un an. La Belgique est dans ce cas, et entre-temps de nombreux pays ont déjà touché une première tranche de fonds en plus du "préfinancement" lié à chaque plan. La création du plan néerlandais avait connu un retard important à la suite de la chute du gouvernement en janvier 2021, puis les élections et la difficile formation d'un nouvel exécutif. Le plan comprend des réformes sur le marché de l'emploi et de l'immobilier, des pensions, des soins de santé ou encore sur le plan de la lutte contre la planification fiscale agressive. La Commission doit désormais évaluer le plan puis recommander au Conseil (Etats membres) de donner son feu vert. Un seul autre plan n'est pas encore approuvé, celui de la Hongrie. Budapest avait remis son plan en mai 2021 mais la Commission a estimé jusqu'ici qu'elle n'en fait pas assez contre la corruption et pour une allocation correcte des fonds européens. (Belga)