Royaume-Uni : le chef de l'opposition exonéré d'infraction aux restrictions anti-Covid

Le chef de l'opposition britannique Keir Starmer a été exonéré de toute infraction aux restrictions anti-covid après une enquête sur un rassemblement de campagne en avril 2021, a annoncé vendredi la police.

Le leader travailliste s'était engagé à démissionner si une amende lui était infligée pour ce rassemblement, lors duquel il avait partagé bières et curry avec une équipe de son parti pendant la campagne pour une législative partielle. La cheffe adjointe du Labour, Angela Rayner, elle aussi sous le coup de l'enquête, a également été exonérée. La police "n'émettra pas d'amendes pour ce rassemblement et aucune autre poursuite ne sera entreprise", a indiqué la police de Durham (nord-est). L'ouverture d'une enquête pour ce "beergate" ou scandale de la bière avait mis M. Starmer dans une position délicate, lui qui avait appelé maintes fois Boris Johnson à la démission en raison du "partygate". Le Premier ministre, qui a annoncé jeudi sa démission après une série de scandales, avait reçu une amende pour avoir enfreint la loi -une première pour un chef d'État britannique en exercice- en participant à son anniversaire surprise organisé pour ses 56 ans le 19 juin 2020, en plein confinement. Les rassemblements à l'intérieur étaient interdits en avril 2021 mais Keir Starmer avait expliqué avoir commandé curry et bières pour l'équipe réunie ce soir-là dans des locaux du parti, seule alternative selon lui aux restaurants fermés. "Il n'y a pas lieu de parler de contravention des règles, en raison de l'application d'une exception", à savoir qu'il s'agissait d'un rassemblement professionnel, a indiqué la police. "Keir Starmer et Angela Rayner ont toujours été clairs sur le fait qu'aucune règle n'avait été violée", a réagi une porte-parole du Labour. "La police a terminé son enquête et conclut qu'il n'y avait pas à donner suite. (Belga)