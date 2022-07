Simone Biles devient la plus jeune récipiendaire de la Médaille de la Liberté

La légende de la gymnastique artistique l'Américaine Simone Biles a reçu jeudi la Médaille présidentielle de la Liberté des mains du président des États-Unis Joe Biden. Elle devient à 25 ans la plus jeune personne vivante à recevoir la plus haute distinction américaine décernée à des civils.

Les dix-sept récipiendaires, dont trois à titre posthume, de jeudi "ont surmonté des obstacles considérables pour accomplir des réalisations impressionnantes dans le domaine des arts et des sciences, ont consacré leur vie à défendre les plus vulnérables d'entre nous et ont agi avec bravoure pour provoquer des changements dans leurs communautés et dans le monde entier, tout en ouvrant la voie aux générations à venir". ""Quand nous la voyons concourir, nous voyons une puissance et une détermination, une grâce et une audace inégalées", a déclaré Joe Biden. "Une pionnière et un modèle, lorsqu'elle monte sur le podium, nous voyons ce qu'elle est : le courage absolu de transformer la douleur personnelle en un objectif plus grand, de se lever et de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes." Simone Biles (1m42, 47 kg) compte 4 titres olympiques (plus trois autres médailles) et 19 titres de championnes du monde (plus 6 autres médailles). L'an dernier aux JO de Tokyo elle avait été contrainte de s'arrêter en pleine compétition pour préserver sa santé physique et mentale, mettant ainsi en avant les problèmes de santé mentale qui frappent les sportifs de haut niveau. Simone Biles a aussi été une victime des abus sexuels perpétrés par l'ancien médecin de l'équipe nationale de gymnastique Larry Nassar. Celui-ci purge désormais une peine d'emprisonnement à perpétuité après avoir reconnu plus de 250 viols et agressions sexuelles sur des gymnastes. (Belga)