Un week-end plutôt ensoleillé, avant une montée du mercure

Le temps restera sec ce vendredi après-midi, alternant entre périodes ensoleillées et passages nuageux, avec des maxima entre 20 et 24°C, sous un vent faible à modéré de nord à nord-ouest, annonce l'IRM.

Dans le courant de la soirée, les nuages se dissiperont en grande partie et durant la nuit, le ciel sera peu nuageux avec parfois des voiles d'altitude. Les minima seront compris entre 9 et 14°C mais, dans certaines vallées de l'Ardenne, les températures pourraient chuter jusqu'à des valeurs de l'ordre de 6°C. Samedi, des éclaircies alterneront à nouveau avec des passages nuageux. Le temps restera sec sur la plupart des régions, avec seulement le risque d'une averse locale, essentiellement sur le nord-est du pays et en Ardenne. Les maxima seront compris entre 20°C en Hautes-Fagnes et localement 24 ou 25°C le long de la frontière française. Le temps restera semblable dimanche, avec des maxima de l'ordre de 16 à 19°C en Ardenne, autour de 20 ou 21°C en bord de mer, entre 22 et 24°C ailleurs, et autour de 25°C en Lorraine belge. Les températures amorceront une hausse à partir de lundi avec des maxima de 20 à 23°C en Ardenne, autour de 23°C au littoral, et de 24 à 27°C ailleurs, sous un vent faible à modéré de nord à nord- est. Mardi, les maxima se situeront autour de 25 ou 26°C en Ardenne et entre 27 et 30°C ailleurs. (Belga)