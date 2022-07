World Triathlon Series - Marten Van Riel et Valérie Barthelemy forfaits à Hambourg à cause du coronavirus

Les triathlètes belges Marten Van Riel et Valérie Barthelemy ont dû déclarer forfait avant la manche de World Triathlon Series (WTS), qui se déroule ce week-end à Hambourg, en raison d'un test positif au Covid-19. Les deux Belgian Hammers l'ont annoncé sur Instagram à un jour d'intervalle, jeudi et vendredi.

"Pas de WTS à Hambourg pour moi. J'ai été atteint par le Covid après l'étape de Montréal et me suis senti assez mal dans les jours suivants. Ce début de saison s'est révélé assez décevant pour moi. Vivement clôturer ce chapitre et commencer à me préparer sur le suivant. Impatient d'aborder la 2e partie de saison avec énormément de courses à mon programme", a écrit l'Anversois, 4e des JO de Tokyo. "Pour être honnête cette infection m'a vraiment assommée", a écrit pour sa part Barthelemy. "Je suis déçue, mais il y a toujours un bon côté des choses et un peu de temps supplémentaires pour la famille. Je vais prendre mon temps pour mon retour, la santé est tellement importante." En leurs absences, Jelle Geens et Erwin Vanderplancken défendront samedi les intérêts belges chez les messieurs, alors que seule Jolien Vermeylen est engagée quelques heures plus tôt, côté féminin. Claire Michel a en effet contracté une blessure au mollet à Montréal, obligeant le relais mixte belge, 5e des JO de Tokyo, à également déclarer forfait dimanche à Hambourg. (Belga)