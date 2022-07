A Bali, Blinken et Wang tentent d'apaiser les tensions sino-américaines

Les chefs des diplomaties américaine et chinoise, Antony Blinken et Wang Yi, ont tenté samedi d'apaiser les tensions entre leurs pays respectifs au cours d'une rencontre à Bali. La matinée de discussions doit être suivie d'un déjeuner de travail.

"Dans une relation aussi complexe et importante que celle qui existe entre les États-Unis et la Chine, il y a beaucoup de choses à discuter", a déclaré M. Blinken. "Nous attendons avec impatience une conversation productive et constructive". "La Chine et les Etats-Unis sont deux grands pays. Il est donc nécessaire pour les deux pays de maintenir des échanges normaux", lui a répondu M. Wang. "Nous devons travailler ensemble pour faire en sorte que cette relation continue à progresser sur la bonne voie", a-t-il ajouté. Il a appelé au "respect mutuel". La rencontre entre les deux responsables, la première depuis octobre, intervient à l'issue d'une réunion des ministres des affaires étrangères du G20, la veille à Bali. Alors que l'Occident s'efforce d'isoler la Russie après l'invasion de l'Ukraine et que l'économie mondiale est en proie à des incertitudes croissantes, la Chine et les Etats-Unis ont pris des mesures de précaution pour empêcher que leurs innombrables divergences ne dégénèrent en conflit incontrôlable. Les Etats-Unis chercheront "à faire tout ce qui est possible pour empêcher toute erreur de calcul qui pourrait conduire par inadvertance à un conflit", a déclaré aux journalistes, avant la rencontre, le plus haut diplomate américain pour l'Asie de l'Est, Daniel Kritenbrink. La rencontre entre MM. Wang et Blinken doit également préparer une réunion virtuelle entre les présidents américain Joe Biden et chinois Xi Jinping dans les prochaines semaines. Des rencontres entre les principaux responsables de la défense, des finances et de la sécurité nationale des deux pays ont également eu lieu au cours des deux derniers mois. (Belga)