Belgian Cats U23 - La Belgique battue par la France en demi-finale à Toronto

La Belgique s'est inclinée de justesse 74 à 73 face à la France en demi-finale d'un tournoi quadrangulaire de basket féminin pour Espoirs (U23) samedi à Toronto au Canada.

La meneuse française de Basket Landes, Marine Fauthoux a inscrit le panier décisif à 45 secondes du terme. Côté belge, Maxuella Lisowa a terminé avec 17 points, 8 rebonds et 7 assists alors que Billie Massey a réussi un double-double avec 12 points et 12 rebonds. Becky Massey et Nastja Claessens ont ajouté chacune 12 unités. Les jeunes Belges s'inclinent, mais ont mieux résisté qu'en match de poule où elles avaient été dominées par les Françaises 59 à 32. La Belgique avait perdu en ouverture aussi contre le Canada (65-53) avant de l'emporter face aux États-Unis (60-53). La France jouera la finale contre le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Canada (qui avait remporté ses trois matches de poule) et les États-Unis, toujours bredouilles. C'est la première fois que les Belgian Cats s'alignaient avec des Espoirs dont plusieurs sont déjà dans le giron de l'équipe nationale dames. Invitée par le Canada, avec la France et les États-Unis, la Belgique était sous la conduite d'Arvid Diels qui avait sélectionné Manon Descamps, Emma Vindevogel, Emmeline Leblon, Renée Denys, Lore Devos, Nastja Claessens, Habibatou Bah, Becky Massey, Marie Vervaet, Maxuella Lisowa, Billie Massey et Ine Joris. (Belga)