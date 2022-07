Blinken rencontre son homologue chinois Wang, espère une discussion "constructive"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a espéré une discussion "constructive" avec Pékin samedi au début d'une rare rencontre avec son homologue chinois Wang Yi dans l'île indonésienne de Bali."Dans une relation aussi complexe et importante que celle qui existe entre les États-Unis et la Chine, il y a beaucoup de choses à discuter", a déclaré M. Blinken alors que M. Wang et lui-même posaient devant les drapeaux américain et chinois dans un hôtel de Bali. "Nous attendons avec impatience une conversation productive et constructive", a-t-il ajouté. (Belga)