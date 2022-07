Euro de Hockey5s - La Belgique battue par les Pays-Bas en finale de l'Euro de hockey à 5

L'équipe nationale messieurs de hockey à 5, a décroché la médaille d'argent du tout premier championnat d'Europe de Hockey5s, samedi à Walcz, en Pologne. Les Red Lions 5's, coachés par l'ancien Red Lions Xavier Reckinger se sont inclinés en finale 4-1 devant les Pays-Bas. La Belgique s'empare ainsi de l'une des trois places qualificatives pour la Coupe du monde 2024, à Muscat, à Oman.

Pour obtenir leur place en finale, les Belges n'ont pas fait dans le détail en phase de poules s'imposant successivement sur le Luxembourg (19-0), l'Arménie (41-0), Chypre (6-0), la Croatie (8-3), l'Ukraine (5-4) et la Pologne (7-5) pour s'emparer de la 1re place du groupe A. En demi-finales croisées, contre la Suisse, 2e de la poule B, la Belgique s'est hissée en finale après sa victoire 8-2, tandis que les Pays-Bas, 1er du groupe B, s'imposait 5-3 sur la Pologne. En finale, les hommes de Reckinger ont rapidement été menés 0-2 après 4 minutes de jeu, sur un tir de Imre Vos (2e) et une déviation d'Alexander Schop (4e). Jamie van Aart accentuait l'écart avant la pause (10e) et Yannick van der Drift inscrivait le 0-4 peu après le retour des vestiaires. Emile Esquelin sauvait l'honneur belge en milieu de 2e mi-temps (22e), sur pc, qui en hockey5s se joue sous forme de shoot-out. Les Néerlandais, qui alignait un Oranje de l'équipe A, Sander de Wijn, inscrivent ainsi leur nom comme premiers champions d'Europe de hockey à cinq, devant la Belgique et la Pologne, victorieuse 8-2 de la Suisse en petite finale. Tous trois ont ainsi validé leur ticket pour le premier Mondial de la discipline, en 2024 à Muscat, dans le Sultanat d'Oman. (Belga)