Euro féminin 2022 - Les Pays-Bas, tenantes du titre, accrochée par la Suède

Les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre, ont été accrochées par la Suède (1-1) pour leur entrée en lice à l'Euro de football féminin samedi à Sheffield dans le groupe C.

Les Néerlandaises ont même dû courir après le score, les Suédoises ayant ouvert la marque à la 36e minute par Jonna Andersson. Jill Roord a égalisé à la 53e minute lors d'une rencontre où les Néerlandaises ont perdu sur blessure leur gardienne Sari van Veenendaal (épaule) et la défenseure centrale Aniek Nouwen (cheville). Les quatre formations de ce groupe sont à égalité après le partage aussi plus tôt dans la soirée entre le Portugal et la Suisse (2-2). Cette rencontre s'est disputée dans le stade de Bramall Lane devant 21.342 spectateurs ce qui, d'après l'UEFA, constitue un record d'affluence à l'Euro féminin pour une rencontre n'impliquant pas le pays hôte. Le match d'ouverture entre l'Angleterre l'Autriche (1-0) mercredi à Old Trafford avait accueilli 68.871 spectateurs, un record pour un match à l'Euro féminin. (Belga)