Euro féminin 2022 - Mené 2-0 après cinq minutes, le Portugal arrache un point contre la Suisse

Le Portugal et la Suisse se sont quittés dos-à-dos (2-2) pour le match d'ouverture de la 1re journée du groupe C de l'Euro de football féminin samedi à Wigan en Angleterre.

Les Suissesses ont réalisé un départ canon en trouvant le chemin des filets à deux reprises lors des cinq premières minutes de la partie. Coumba Sow a ouvert le score (2e) avant que Rahel Kiwic ne double la mise (5e). Le Portugal, qui remplace la Russie, suspendue après l'invasion de l'Ukraine, a ensuite rééquilibré les débats mais a dû attendre la seconde période pour être récompensé. Diana Gomes a d'abord réduit l'écart (59e) avant que Jessica Silva n'égalise (66e). Avec un point chacun, le Portugal et la Suisse se partagent la tête du groupe C en attendant le duel entre les Pays-Bas et la Suède samedi à 21h00. (Belga)