Euro féminin 2022 - Pour Tessa Wullaert, les Red Flames doivent croire en elles contre l'Islande

À l'instar de ses équipières chez les Red Flames, Tessa Wullaert a hâte de débuter l'Euro féminin de football avec le premier match de la Belgique dimanche contre l'Islande à Manchester (18h00).

"La préparation a été longue. Nous avons regardé beaucoup de matches à la télévision et nous sommes impatientes de débuter notre tournoi. Il est temps", a déclaré Wullaert samedi en conférence de presse à l'académie de Manchester City. Face à une équipe islandaise solide physiquement, la capitaine belge pense que les Red Flames devront se concentrer sur leur jeu. "Nous devrons mettre le pied quand ce sera nécessaire, mais nous devrons aussi utiliser notre force. Au niveau footballistique, nous sommes plus fortes. Il ne faudra se laisser emporter dans les duels et trouver les espaces entre les lignes. Les phases arrêtées seront également cruciales. Nous nous sommes préparées à cela." Pour la meilleure buteuse de l'histoire des Red Flames (67 buts en 109 caps), les détails seront importants dans un duel entre deux équipes qui se valent. "Il faudra faire attention aux phases arrêtées car c'est un de leurs points forts et nous devrons être efficaces. Nous devons croire en nous-mêmes. Si nous sommes en confiance, nous jouons bien", a conclu Wullaert. (Belga)