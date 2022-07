F1: Carlos Sainz signe le meilleur temps de la seconde séance d'essais libres

Carlos Sainz (Ferrari) a signé le meilleur temps de la seconde séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche de Formule 1, 11e manche du championnat du monde, samedi sur le circuit de Spielberg.

L'Espagnol a bouclé les 4,318 km du circuit en 1:08.610 et a devancé le Monégasque Charles Leclerc, son équipier chez Ferrari, de 50 millièmes de seconde. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a signé le troisième temps à 168 millièmes. Les Alpine de l'Espagnol Fernando Alonso et du Français Esteban Ocon complètent le top 5 à respectivement 222 et 238 millièmes. Auteur d'une sortie de route vendredi lors de la séance de qualification, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde, a lui réalisé le 9e temps à 740 millièmes de Sainz. Samedi, le départ de la course sprint sera donné à 16h30 avec Max Verstappen en pole devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le résultat de cette course de 100 km déterminera la grille de départ du Grand Prix qui débutera dimanche à 15h00. (Belga)