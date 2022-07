Jeux Mondiaux - Bart Swings, 4e du 1.000m sur piste à Birmingham

Titré sur le 10.000 m aux points sur piste vendredi lors de la première journée des Jeux Mondiaux, Bart Swings a pris la 4e place sur le 1.000 m sprint, en patinage à roulettes sur piste (roller) samedi à Birmingham aux États-Unis.

Bart Swings n'a pu aller chercher un podium dans une course remportée par l'Italien Duccio Marsili devant le Chilien Ricardo Verdugo Campos, 2e, et son compatriote Giuseppe Bramante. Déjà présent à Cali et Wroclaw lors des deux dernières éditions de cet événement multi-sports regroupant des disciplines qui ne figurent pas au programme olympique, Bart Swings compte 8 médailles à son palmarès, dont cinq en or pour deux en argent et une en bronze. Le Louvaniste, 31 ans, présente la particularité d'avoir été champion olympique en patinage de vitesse aux JO d'hiver à Tokyo et de doubler avec ces Jeux Mondiaux. Bart Swings a encore en principe trois épreuves au programme à Birmingham: la course à élimination sur piste samedi, le 10.000 m aux points sur route dimanche ainsi que l'élimination sur route sur 15.000 m mardi. (Belga)