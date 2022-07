Le défenseur ivoirien Olivier N'Zi rejoint le RWDM

Le défenseur ivoirien Olivier N'Zi portera le maillot du RWDM cette saison. Le joueur de 21 ans est prêté au club bruxellois par e club du Kapfenberger SV (D2 autrichienne). Le RWDM dispose d'un eoption d'achat.

"Le projet du club m'a directement plu", déclare Olivier N'Zi sur le site du RWDM. "Mon objectif est d'aider le RWDM à monter en première division au terme de la saison. J'ai beaucoup entendu parler de ce club avant d'arriver ici, et je n'ai reçu que des impressions positives. Je suis donc très fier de rejoindre le plus beau club de la capitale belge". Olivier N'Zi est le 3e joueur transféré par le RWDM après Bryan Smeets (Lommel) et Jonathan Heris (Eupen). Kylian Hazard, Yan Vorogovskiy et Thomas Ephestion, qui étaient prêtés, ont eux été définitivement acquis par le RWDM. (Belga)