Le FMI approuve un plan d'aide de 638 millions de dollars pour le Bénin

Le conseil d'administration du FMI a annoncé vendredi avoir approuvé un plan de 638 millions de dollars pour aider le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest affecté notamment par la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus.Cette décision du Fonds monétaire international (FMI) permet un décaissement immédiat d'environ 143 millions de dollars, "que les autorités béninoises ont l'intention d'utiliser à des fins d'appui budgétaire", précise l'institution dans son communiqué. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la facilité élargie de crédit (FEC), s'échelonne au total sur 42 mois. "Le Bénin fait face à des défis importants dus à la détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord du pays, les répercussions induites par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, qui pourraient éroder les acquis économiques durement acquis ces dernières années", a déclaré Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim du FMI. Ce plan d'aides doit "répondre aux besoins de financement urgents, mobiliser davantage les ressources auprès des donateurs, et ancrer le plan national de développement du pays axé sur la réalisation des objectifs de développement durable", ajoute-t-il dans le communiqué. Le Bénin "a fait d'importants progrès en matière de gestion macroéconomique et de transparence budgétaire, renforçant ainsi la confiance des investisseurs comme en témoigne l'accès aux marchés internationaux des capitaux depuis 2019", relève l'institution, citant notamment "la numérisation du système fiscal ainsi que des réformes institutionnelles de grande envergure." (Belga)