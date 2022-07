Mété - Un samedi partagé entre nuages et éclaircies sous des températures agréables

Nuages et éclaircies se partageront le ciel belge ce samedi après-midi, tandis que les températures atteindront jusqu'à 20°C ou 25°C en fonction des régions.

Le nord-est fera toutefois d'abord grise mine, alors que le littoral et les régions bordant la France profiteront d'un soleil plus généreux. Le temps restera sec, à l'exception de la Campine qui pourrait essuyer quelques gouttes. Le mercure grimpera à nouveau peu à peu l'échelle centigrade pour se percher autour des 20°C à la mer et dans les Hautes Fagnes, 24°C ou 25°C dans le centre et en Lorraine belge. Le vent, modéré, poussera les quelques nuages frondeurs, faisant place à de larges éclaircies. En cours de nuit, des nuages bas pourront cependant se former localement. Ils envelopperont un thermomètre marquant 7°C à 11°C en Ardenne et 11°C à 14°C ailleurs. L'aube se lèvera dimanche sur un ciel bien dégagé, qu'au fil des heures davantage de nuages viendront combler. Les Belges devraient toutefois garder les pieds au sec. Le soleil brillera avec satisfaction sur la Côte et sur le flanc sud de l'Ardenne. Les maxima hésiteront entre 18°C en Hautes Fagnes et 24°C en Lorraine belge. (Belga)