Tour de France - Michael Matthews: "Je n'ai pas fait d'erreur, Wout était le plus fort"

L'Australien Michael Matthews s'est classé samedi pour la deuxième fois deuxième d'étape au Tour de France cette semaine en se laissant devancer au sprint par Wout van Aert, le plus fort à Lausanne au terme de la 8e étape. Le coureur de l'équipe Bike Exchange avait déjà échoué de peu à Longwy au terme de la 6e étape derrière le maillot jaune Tadej Pogacar.

"La journée de samedi a été très dure, avec trois coureurs costauds dans l'échappée", a expliqué Michael Matthews. "Mes coéquipiers ont fait un excellent travail en contrôlant à l'avant pendant toute l'étape. Nous avons fini par revenir sur les échappés. Dans la finale, j'ai été idéalement placé par mon équipe pour le sprint final et c'était donc à moi de terminer le travail. J'avais retenu de la 6e étape à Longwy que je devais lancer le sprint le premier, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai été repris juste avant la ligne par Wout van Aert, qui était le plus fort. J'ai tout donné et je ne pense pas avoir fait d'erreur." (Belga)