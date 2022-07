Toutes les Red Flames présentes pour le dernier entraînement avant l'Islande

Les Red Flames se sont entraînées pour la quatrième fois samedi dans le complexe de Wigan Athletic, pour ce qui constituait leur dernier galop d'entraînement avant leur entrée en lice dans l'Euro féminin de football dimanche face à l'Islande.

Le sélectionneur Ives Serneels a pu compter sur un groupe au complet, les 23 sélectionnées et les deux réservistes Jill Janssens et Lenie Onzi étant présentes sur la pelouse. Féli Delacauw, souffrant d'une raideur musculaire, ne s'est entraînée qu'une demi-heure avec le groupe vendredi, mais elle pourra jouer dimanche, selon Ives Serneels. Idem pour Laura Deloose, touchée à la cheville. La presse n'a été autorisée à suivre l'entraînement que pendant le premier quart d'heure comme lors des précédents jours. Les Flames se sont échauffées par des étirements et des sprints avant des exercices avec ballon. Le match face à l'Islande se jouera à 18h00 au Manchester City Academy Stadium. Le coach fédéral Ives Serneels et la capitaine Tessa Wullaert préfaceront la rencontre samedi soir (18h45). L'Islande s'entraînera samedi (17h45) au stade de Manchester. L'entraîneur Thorsteinn Halldorsson et la capitaine Sara Björk Gunnarsdottir rencontreront la presse auparavant. (Belga)