Emmanuella Mayombo retourne jouer au basket en Allemagne

Emmanuella Mayombo va à nouveau porter le maillot de Keltern la saison prochaine, a annoncé le club allemand de basket féminin dimanche.

Emmanuella Mayombo, 29 ans, 1m72, y entamera sa 4e saison et y effectue son retour après avoir joué l'an dernier pour le club turc d'Antalya avant de finir la saison à Tenerife dans le championnat d'Espagne. Ancienne joueuse de Castors Braine (2013-2014 et 2017-2019) et Namur (2016-2017), la Liégeoise avait rejoint Keltern une première fois en 2016. Cette arrière fait partie du noyau élargi des Belgian Cats en vue de la Coupe du monde en Australie 2022 du 22 septembre au 1er octobre. Keltern, 3e de son championnat la saison dernière, disputera l'EuroCoupe FIBA. (Belga)