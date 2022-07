Euro féminin 2022 - Les Red Flames arrachent un point contre l'Islande pour leur entrée dans le tournoi

Les Red Flames ont partagé l'enjeu (1-1) contre l'Islande pour leur premier match dans le groupe D de l'Euro féminin de football dimanche à Manchester en Angleterre.

L'Islande a ouvert le score en début de seconde période via Berling Thorvaldsdottir (50e) après avoir vu son penalty repoussé par Nicky Evrard en première période (33e). La Belgique a finalement réagi sur penalty transformé par Justine Vanhaevermaet après une faute sur Elena Dhont (67e). La Belgique et l'Islande se partagent la tête du groupe D après cette première rencontre en attendant le duel entre la France et l'Italie dimanche à 21h00 à Rotherham. Les Red Flames affronteront la France le 14 juillet (21h00) puis l'Italie le 18 juillet (21h00). (Belga)