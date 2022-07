Manon De Roey termine à la sixième place de l'Estrella Damm Ladies Open de golf

Manon De Roey s'est classée à la sixième place de l'Estrella Damm Ladies Open de golf (Ladies European Tour/300.000 euros) qui s'est terminé dimanche à Sitges en Espagne.

De Roey, 30 ans, a signé un dernier tour en 68 coups avec cinq birdies et un bogey, pour encore gagner deux places et se classer 6e. L'Anversoise termine dans un top 10 pour la cinquième fois de la saison. La victoire est revenue à l'Espagnole Carlota Ciganda qui s'est imposée avec deux coups d'avance sur l'Écossaise Laura Beveridge. La Suédoise Elin Arvidsson et l'Argentine Magdalena Simmermacher se partagent la troisième place à trois coups de la gagnante. (Belga)