Réforme des pensions - Des discussions toujours en cours, des positions toujours très éloignées

Les discussions en comité ministériel restreint ("kern") sur la réforme des pensions étaient toujours dimanche soir. Les positions entre l'aile gauche du gouvernement et l'aile droite semblaient toujours très éloignées, indiquait-on à bonne source.Quatre sujets sont plus particulièrement examinés depuis quelques semaines: la réintroduction d'un bonus pension, la réduction des écarts entre les hommes et les femmes, la pension à temps partiel et l'accès à la pension minimum. Si le premier point semble en bonne voie, les difficultés demeurent sur la pension minimum et la retraite anticipée. Les principaux ministres de l'équipe du Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) ont tenu leur dernière réunion sur le sujet jeudi. Des réunions bilatérales ont eu lieu entretemps entre le chef du gouvernement fédéral et les vice-Premiers ministres. M. De Croo a soumis aux partenaires gouvernementaux une nouvelle note de compromis qui ne fait toujours pas consensus. "Il y a des blocages de tous côtés", assurait-on. Vers 19h00, les différents ministres ont fait une pause dans leur réunion commencée à 13h00. Ils allaient ensuite "refaire le point". Le clivage gauche-droite de la Vivaldi semble être ravivé. Aux yeux de certains participants, c'est même l'orange bleue (les libéraux et le CD&V qui ont formé une coalition avec la N-VA avant le départ de celle-ci fin 2018) qui refait surface. La note du Premier ministre est considérée comme très "teintée de bleu" et ne reflétant pas les considérations des différents partis de la coalition VIvaldi, en particulier des socialistes, voire s'écartant de l'accord de gouvernement. Certaines réformes sont proposées avec une période transitoire jugée beaucoup trop courte, certains régimes particuliers comme ceux du personnel roulant de la SNCB et de la Défense sont remis en cause, etc., entendait-on dimanche soir. (Belga)