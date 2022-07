VW Fun Cup - Leenders/Lalmand/Smits/De Wilde/Ayari remportent les 25 Heures Fun Cup de Spa

Michaël Leenders/Pierre Lalmand/Gilles Smits/Ugo de Wilde/Lucca Ayari (Groupe Lemoine by M3M) ont remporté ce dimanche la 24e édition des 24 Heures VW Fun Cup à Spa-Francorchamps.Marquées par de nombreuses neutralisations, surtout le samedi, les 25 Heures VW Fun Cup ont été particulièrement disputées. Après une belle lutte à distance et une bonne stratégie à la consommation, l'équipage Leenders/Lalmand/Smits/de Wilde/Ayari s'est imposé avec 33 secondes d'avance sur les Belges Koen De Wit/Pieter Ooms/Olivier Aerts/Paul Theysgens (Clubsport Racing). Le podium a été complété par l'équipage composé de l'humoriste français Arnaud Tsamère et de ses compatriotes Olivier Pernaut, Benjamin Rivière et Théo Nouet (Orhes Motul), qui terminent à un tour. (Belga)