Guatemala: l'activité éruptive du Volcan de Fuego augmente

Le Volcan de Fuego, situé à quelque 35 kilomètres de la capitale du Guatemala, connaît une augmentation de son activité éruptive, a informé dimanche l'Institut de volcanologie du pays (Insivumeh).Les relevés instrumentaux ont détecté deux à cinq explosions par heure, et des éboulements modérés et forts, a indiqué l'Institut. Selon l'Insivumeh, "un rideau de cendres s'élève (dans les airs) et le vent le disperse à des distances entre 10 et 15 kilomètres vers l'ouest et le sud-ouest", affectant neuf communautés vivant sur le flanc du volcan. L'institut a prévenu que l'augmentation de l'activité volcanique peut mener à "la formation d'une coulée de lave" vers un ou plusieurs ravins (bassins naturels) comme cela s'est déjà produit le 4 juillet. Rodolfo García, porte-parole de la protection civile, a indiqué qu'aucune évacuation n'avait eu lieu pour l'instant, mais qu'il tenait les communautés vivant près du volcan informées. Le 3 juin 2018, une violente éruption avait réduit à néant la communauté de San Miguel Los Lotes ainsi qu'une partie d'une route dans la ville voisine d'Alotenango, faisant 215 morts. (Belga)