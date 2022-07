Coupe du monde dames de hockey - Les Red Panthers écartées du dernier carré après leur revers 1-2 face aux Pays-Bas en 1/4

Battue par les Pays-Bas 2-1 en quarts de finale, la Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour le dernier carré de la Coupe du monde féminine de hockey, mardi au Wagener Stadium d'Amstelveen, aux Pays-Bas.

Les Red Panthers ont connu un début difficile face au pays coorganisateur du Mondial (avec l'Espagne), encaissant à 44 secondes de la fin du 1er quart-temps sur une déviation de Laurien Leurink (15e). Les protégées de Raoul Ehren ont cependant élevé leur niveau pour commencer à faire jeu égal avec les championnes du monde, olympiques et d'Europe en fin de 1re mi-temps. Mieux même puisqu'elles ont égalisé sur leur 1er penalty-corner (pc), transformé sur une phase par la capitaine Alix Gerniers (38e). Sur une action individuelle, Freeke Moes poussait cependant Aisling D'Hooghe à la faute au début du 4e et dernier quart-temps, la gardienne belge déviant de sa guêtre un centre en retrait dans son propre but (48e). Les Red Panthers finiront 6e, 7e ou 8e suivant les résultats des 2 autres quarts de finale mercredi à Terrassa entre l'Argentine et l'Angleterre d'une part, et l'Australie et l'Espagne d'autre part. Dans le 1er quart de la journée à Amstelveen, l'Allemagne a battu la Nouvelle-Zélande 1-0 et affrontera samedi en demi-finales le vainqueur d'Argentine-Angleterre. Les Pays-Bas tenteront eux de disputer leur 13e finale de Coupe du monde. La finale est programmée dimanche (21h30) à Terrassa, près de Barcelone, où se disputeront également les demi-finales samedi. (Belga)