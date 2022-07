La Belgique médaille de bronze chez les juniors garçons

Les juniors belges (U19) ont remporté la médaille de bronze des championnats d'Europe de tennis de table de Belgrade. Adrien Rassenfosse, Louis Laffineur et Tom Closset ont battu successivement Israël et l'Ukraine sur le score de 3-0 avant de s'incliner 3-1 en demi-finales contre la Roumanie qui allait ensuite remporter la finale 3-2 au détriment de la Pologne. La France, battue dans l'autre demie, décroche aussi le bronze.

Sara Devos, Eloïse Duvivier et Candice Lardinois ont terminé à la 9e place. Battues en huitièmes par l'Allemagne (3-0), nos représentantes ont dominé ensuite dans le tableau pour les places de 9 à 16, la Serbie (3-1) et la Slovaquie (3-1). Les Polonaises ont vengé leurs compatriotes en dominant les Roumaines en finale. Dans le tournoi cadets par équipes (U15), Per Gevers, Charles Janssens et Thomas Laruelle ont pris la 13e place grâce à leur victoire 3-1 face à la Grèce. Ils avaient été battus par Israël (3-0) en huitièmes de finale et 3-0 par l'Angleterre dans le premier match de classement (places 9 à 16). Le titre est revenu à la France. Chez les cadettes, les Belges Lilou Massart et Lilly Laffineur ont battu la France 3-1 avant de s'incliner en quarts de finale 3-2 des oeuvres de l'Allemagne, puis 3-0 contre l'Ukraine dans le premier match de classement. Elles partagent la 7e place avec la Hongrie. La Roumanie a remporté la médaille d'or. Les épreuves individuelles se dérouleront jusqu'à vendredi dans la capitale serbe. (Belga)