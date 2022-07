Loïc Vliegen prolonge pour trois ans chez Intermarché-Wanty Gobert Matériaux

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a annoncé mardi la prolongation de contrat de Loïc Vliegen, 28 ans, pour trois années de plus.

Devenu le lieutenant de l'Erythréen Biniam Grimay, Loïc Vliegen a décroché cette saison deux troisièmes places (Clasica Jaén et Volta Limburg) et trois autres fois une 5e place (Tour de Murcie, Le Samyn, Dwars door het Hageland). "J'en suis à ma quatrième saison avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux et j'ai observé avec admiration l'avancée du projet de Jean-François Bourlart", a commenté le Liégeois dans le communiqué de son équipe. "L'atmosphère familiale est entretenue aussi bien à l'intérieur du bus de l'équipe qu'à l'extérieur et c'est pourquoi on s'y sent bien. Le rôle que j'occupe est un facteur de motivation énorme et me pousse à travailler sans cesse. Cette année, j'ai eu la chance d'endosser le rôle de lieutenant auprès de Biniam Girmay. Je suis pleinement impliqué dans les objectifs collectifs. Qui plus est, je me sens valorisé lorsque la direction sportive planifie des opportunités pour que je puisse jouer ma carte. Mon prochain grand objectif est le Tour de Wallonie (du 23 au 27 juillet, ndlr). Il y aura notamment une arrivée d'étape à Herve, non loin de Beyne-Heusay où j'ai ouvert mon compteur chez les pros, lors de ma première saison avec l'équipe en 2019." Loïc Vliegen compte trois victoires professionnelles à son palmarès. L'équipe belge du WorldTour qui veut miser sur la continuité a aussi annoncé les prolongations de contrat de l'Italien Simone Petilli, 29 ans, arrivé en 2020 tout comme le Néerlandais Boy van Poppel , 34 ans. Ils ont aussi prolongé pour trois ans. (Belga)