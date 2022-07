Positif au coronavirus, Luke Durbridge ne prendra pas le départ de la 10e étape

Positif au coronavirus, l'Australien Luke Durbridge ne prendra pas le départ de la 10e étape du Tour de France mardi, a annoncé son équipe BikeExchange-Jayco sur Twitter.

"Malheureusement, Luke Durbridge a été testé positif au coronavirus ce matin. Durbridge a de légers symptômes et ne prendra pas le départ de la 10e étape mardi", a écrit la formation australienne sur Twitter. La menace d'une recrudescence du coronavirus a plané tout le week-end au-dessus du peloton après les tests positifs des Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis) et le Norvégien Vegard Stake Laengen, équipier du maillot jaune Tadej Pogacar chez UAE Emirates. Lundi, l'Union cycliste internationale (UCI) avait pourtant confirmé que tous les tests effectués au sein des équipes lors de la journée de repos se sont révélés négatifs. (Belga)