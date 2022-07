Coupe du monde dames de hockey - L'Australie élimine l'Espagne en quarts et défiera les Pays-Bas, la Belgique termine 6e

L'Australie (FIH 3) a battu l'Espagne (FIH 6) 2-0 (repos 1-0) dans le dernier quart de finale de la Coupe du monde de hockey féminin, mercredi à Terrassa, en Espagne. Renee Taylor, aux 1e et 40e minutes à chaque fois sur pc, a marqué les buts des Australiennes. Cette victoire leur permet de rencontrer les Pays-Bas (FIH 1), tombeurs de la Belgique en quarts de finale (2-1), pour une place en finale le samedi 16 juillet à 18h30.

À la suite du dernier quart de finale, le classement des équipes pour les places de 5 à 8 a été officialisé sur base des résultats du premier tour. Les Red Panthers terminent 6e derrière la Nouvelle-Zélande (5e) et devant l'Espagne (7e) et l'Angleterre (8e). Plus tôt dans la soirée, l'Argentine a battu l'Angleterre 1-0 (repos 0-0) dans le troisième quart de finale. Grâce à cette victoire obtenue à la suite d'un but signé Victoria Granatto à la 46e minute, la 2e nation mondiale au classement de la FIH a obtenu son billet pour le dernier carré. L'Argentine y sera opposé à l'Allemagne (FIH 4) le samedi 16 juillet à 21h30. (Belga)