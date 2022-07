Euro féminin 2022 - La Suède écarte la Suisse et prend une petite option sur la qualification

La Suède s'est imposée 2-1 (mi-temps: 0-0) contre la Suisse mercredi en début de soirée à Sheffield lors de la deuxième journée du groupe C de l'Euro de football féminin.

Grâce à cette victoire, les Suédoises prennent temporairement la tête de leur poule avec quatre unités en deux rencontres, alors que les Suissesses restent bloquées à un seul point. Les Suédoises dominaient la première mi-temps, mais ne parvenaient pas à trouver l'ouverture. Elles ouvraient logiquement la marque en début de seconde période par Fridolina Rolfö, lancée en profondeur et qui gagnait son duel avec la gardienne helvète (53e, 1-0). Lors de l'action qui suivait, les Suissesses revenaient au score grâce à Ramona Bachmann. Elle récupérait un ballon mal dégagé du poing par la gardienne avant de l'envoyer dans le but vide, malgré le retour d'une joueuse sur la ligne (55e, 1-1) Montée au jeu à la 68e minute, Hanna Bennison donnait l'avantage à la Suède sur une frappe à l'extérieur du grand rectangle qui allait s'avérer décisive (79e, 2-1). L'autre rencontre de ce groupe C opposera les Pays-Bas au Portugal à 21 heures au stade de Leigh Sports Village de Wigan et Leigh. Lors de la première journée, les Pays-Bas avaient partagé l'enjeu 1-1 contre la Suède et les Portugaises, menées de deux buts après cinq minutes, avaient réussi à prendre un point contre la Suisse en revenant à deux buts partout. (Belga)