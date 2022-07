Grèce : incendie dans le batiment du journal Realnews et de la radio Real FM

Un incendie s'est déclaré, après l'explosion d'engins incendiaires, au petit matin dans le bâtiment du journal et de la radio Real News et Real FM, situé dans une banlieue du nord d'Athènes, annonce mercredi dans un communiqué le groupe de médias.L'incendie a été maitrisé après l'intervention de deux heures de 18 pompiers et tous les employés ont été évacués du bâtiment, précise le groupe. Certains personnes avec des problèmes respiratoires ont été transportées à l'hôpital. L'incendie n'a pas été revendiqué mais une enquête de la police est en cours. Selon les premières informations, des restes de bonbonnes de gaz ont été retrouvés dans l'immeuble. Le propriétaire des médias, Nikos Chatzinikolaou, parle d'incendie criminel sur Twitter : "Explosions et feu à Real FM et Realnews! Ils nous brûlent ! Ils tentent de nous fermer", a-t-il partagé mercredi matin sur le réseau social. En février dernier, deux engins incendiaires avaient explosé, à Athènes, devant les domiciles d'un journaliste et d'un policier, provoquant des dégâts matériels sans faire de victime. (Belga)