Jupiler Pro League - OHL dompte Amiens, Seraing s'impose contre Saint-Trond

Oud-Herverlee Louvain s'est imposé 4-2 mardi en début de soirée contre Amiens, pensionnaire de Ligue 2. De son côté, Seraing s'est défait 0-2 de Saint-Trond dans un duel 100 % Jupiler Pro League.Les Amiénois ouvraient la marque juste avant la mi-temps par Nicholas Opuku (43e, 0-1). Après la pause, les Louvanistes revenaient au score puis prenaient l'avantage grâce à Jon Dagur Thorsteinsson (62e, 1-1) et Mikola Kukharevych (65e, 2-1), avant que Ange Chibozo ne rétablisse l'égalité (67e, 2-2). Kukharevych (75e, 3-2) et MoussaTamari (90e+1, 4-2) permettaient finalement à OHL d'émerger et de remporter la rencontre. Dans le duel entre membres de D1A, Seraing a pris le meilleur sur Saint-Trond en remportant la rencontre 0-2 grâce à un doublé de Marius Mouandilmadji en première mi-temps (20e et 42e). (Belga)