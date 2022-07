Arturo Vidal passe de l'Inter Milan à Flamengo

Artruo Vidal quitte l'Inter Milan pour Flamengo. Le club brésilien a annoncé jeudi avoir conclu le transfert du milieu de terrain chilien, qui s'est engagé pour un an et demi.

Vidal, 35 ans, retourne ainsi en Amérique du Sud après quinze années passées en Europe. Il avait quitté Colo Colo au Chili pour le Bayern Leverkusen en 2007. Il a ensuite joué à la Juventus (2011-2015), au Bayern Munich (2015-2018), au FC Barcelone (2018-2020) et à l'Inter Milan depuis deux ans. International chilien à 124 reprises, il a évolué pour le Chili lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud (2010) et au Brésil (2014). Le milieu de terrain a également remporté deux Copa America avec le Chili en 2015 et en 2016. En club, il a été champion d'Italie avec la Juventus (: 2012, 2013, 2014 et 2015), le Bayern ( 2016, 2017 et 2018), le Barça (2019) et l'Inter (2021). (Belga)