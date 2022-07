Euro féminin 2022 - La Belgique s'incline 2-1 face à la France qui se qualifie pour les quarts

Les Red Flames ont été battues 2-1 (mi-temps 2-1) par la France dans leur 2e match du groupe D de l'Euro de football féminin, jeudi soir à Rotherham en Angleterre.

La France a ouvert la marque dès la 6e minute par Diani. Jaynice Cayman a égalisé à la 36e (1-1). La 3e nation mondiale au classement FIFA a arraché la victoire par Mbock (41e). Avec deux victoires, la France est qualifiée pour les quarts de finale et assurée de terminer première. L'Islande est 2e avec 2 points, devant la Belgique (1) et l'Italie (1). La dernière journée du groupe, lundi opposera à 21h00 la Belgique à l'Italie et la France à l'Islande. Les deux premières équipes joueront les quarts de finale (Belga)