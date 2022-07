Euro féminin 2022 - L'Islande tient tête à l'Italie qui reste en queue de groupe

Jeudi soir, l'Italie et l'Islande se sont quittées sur un match nul, 1-1, à l'issue de leur rencontre de la deuxième journée du groupe D de la phase de poules de l'Euro féminin de football.

Comme face à la Belgique, ce sont les Islandaises qui ont ouvert le score: dès l'entame, Vilhjalmsdottir a donné l'avantage aux siennes (0-1, 3e). Et l'avance a tenu presque une heure, avant que Bergamaschi ne remette les équipes à égalité (1-1, 62e). Ce résultat laisse ouvert toutes les options pour la qualification. Après sa défaite face à la France, 5-1, le 10 juillet, les Italiennes empochent leur premier point mais sont à la 4e et dernière place du groupe D, derrière la Belgique qui compte le même total avec un match de moins. L'Islande a 2 points et est 2e, derrière la France avec 3 points. La Belgique affronte la France à 21 heures. les Bleues seront qualifiées en cas de succès. Même dans ce cas, les trois autres équipes auront encore une chance de rejoindre les quarts de finale. Lors de la dernière journée, les Flames seront opposées à l'Italie tandis que la France rencontrera l'Islande. Seules les deux premières équipes du groupe seront qualifiées pour les quarts de finale. (Belga)