Euro féminin 2022 - Quelque 250 supporters encouragent les Red Flames sur le Martelarenplein de Louvain

Entre 200 et 300 personnes sont présentes jeudi soir sur le Martelarenplain de Louvain pour supporter les Red Flames qui affrontent la France dans le cadre de l'Euro féminin de football. Les Belges ont été rapidement menées, mais l'égalisation au score a affolé l'ambiance louvaniste.Les Françaises ont trouvé le chemin du goal d'Evrard dès la sixième minute. Une demi-heure plus tard, Janice Cayman, qui évolue à Lyon, a remis les compteurs à niveau, ravissant le Martelarenplein où se trouve le village de supporters des Red Flames. L'explosion de joie c'est fait en deux temps: lors du goal et puis de sa confirmation après une vérification du VAR. Les équipes ont retrouvé les vestiaires pour la mi-temps sur le score de 2-1 pour les Bleues. Le premier match des Red Flames s'était conclu sur un partage 1-1 face à l'Islande. (Belga)