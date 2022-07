Haïti: la Chine demande au Conseil de sécurité de l'ONU un embargo sur les armes légères

La Chine a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de décider d'un embargo sur les armes légères pour Haïti, de sanctions individuelles contre les chefs de gangs et même d'appuyer l'envoi d'une force de police régionale dans ce pays gangrené par la violence, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.Ces mesures s'inscriraient dans le cadre du renouvellement de la mission politique de l'ONU expirant vendredi soir. Les deux pays responsables du dossier au Conseil de sécurité, les Etats-Unis et le Mexique, n'avaient pas prévu d'aller aussi loin dans leur projet initial de résolution et des négociations ardues se poursuivaient jeudi sur le sujet, selon les mêmes sources. (Belga)