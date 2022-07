Invasion de l'Ukraine - La Corée du Nord reconnait les régions séparatistes d'Ukraine comme des Etats

La Corée du Nord a officiellement reconnu les deux régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine comme étant des pays indépendants, a rapporté jeudi matin un média d'Etat nord-coréen.Cette reconnaissance intervient après l'envoi mercredi par le gouvernement de Pyongyang de courriers adressés aux auto-proclamées République populaire de Donetsk et République populaire de Lougansk, a précisé l'agence de presse officielle KCNA. Dans ces missives, le régime nord-coréen dit avoir "décidé de reconnaitre l'indépendance" de ces deux régions et "a exprimé la volonté de développer les relations étatiques avec des pays dans l'idée d'indépendance, de paix et d'amitié", a poursuivi KCNA. La Corée du Nord est le troisième pays, avec la Russie et son alliée la Syrie, à reconnaitre ces deux territoires comme étant des Etats indépendants. La Russie a justifié son offensive militaire contre l'Ukraine lancée le 24 février par la nécessité de défendre ces entités séparatistes. Moscou est largement considéré, malgré ses dénégations, comme l'instigateur de ces mouvements séparatistes en 2014, dans la foulée de son annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée. Les deux territoires séparatistes avaient affirmé mercredi avoir été reconnus en tant qu'Etats par la Corée du Nord, qui n'avait pas fait d'annonce immédiatement. Les représentations diplomatiques des séparatistes de Donetsk et de Lougansk à Moscou avaient chacune diffusé sur Telegram une photo de leurs représentants respectifs, recevant ce qui était présenté comme une lettre de reconnaissance des mains de l'ambassadeur nord-coréen Sin Hong Chol. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé mercredi dans un communiqué la décision de la Corée du Nord de reconnaître ces territoires qualifiés par Kiev de "temporairement occupés par la Russie". "En conséquence (...), l'Ukraine annonce qu'elle coupe toutes les relations avec la République démocratique populaire de Corée", nom officiel du Nord de la péninsule, a précisé le ministère. (Belga)