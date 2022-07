Jeux Mondiaux - Olivier Fortamps qualifié pour la finale de l'épreuve de figures

Olivier Fortamps a terminé à la 5e place des qualifications de l'épreuve de figures de ski nautique, jeudi aux Jeux Mondiaux de Birmingham, en Alabama (États-Unis). Les six premiers se retrouveront en finale vendredi.

Le Walhainois de 44 ans a réussi le total de 9.810 points (6.020 + 3.790). Fortamps a remporté la médaille de bronze aux Jeux Mondiaux de Wroclaw en 2017 derrière le Français Pierre Ballon (argent) et l'Australien Joshua Briant (or). Celui-ci a été éliminé en ne se classant que 7e (9.480 points). Ballon a lui arraché la dernière place qualificative avec un total de 9.750 points. L'Ukrainien Danylo Filchenko a réussi le meilleur score des qualifications avec 11.140 points devant l'Américain Adam Pickos (11.040), le Chilien Martin Labra (10.450) et le Tchèque Martin Kolman (10.330). La compétition de figures consiste en deux passages de 20 secondes, pendant lesquels les skieurs exécutent une série de figures présélectionnées. Un premier passage est réservé aux figures de "main-en-main", avec le palonnier en mains. Le second passage se fait "corde au pied'", avec un pied attaché au palonnier. (Belga)